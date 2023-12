Estudante de 28 anos é executado em via pública, em Cametá

O estudante Robson Rodrigues Ferreira, de 28 anos, foi assassinado com tiros à queima-roupa por volta das 22 horas desta sexta-feira (15), no bairro da Nova Cametá, município de Cametá, no Pará. O crime, com características de execução, ocorreu na rua 7 de Janeiro, uma área de periferia da cidade, nas proximidades da casa da vítima e da escola municipal Santa Terezinha, onde a vítima estudava.

De acordo com testemunhas, Robson estava sentado na esquina da rua, quando dois homens se aproximaram a bordo de uma motocicleta vermelha, modelo Cross, sem identificação de placa. O passageiro que vinha de carona desceu da moto e conversou com a vítima por alguns minutos, enquanto o condutor do veículo, que estava encapuzado, ficou aguardando alguns metros adiante para viabilizar a fuga. Em seguida, tiros foram disparados contra Robson, que morreu no local.

A Polícia Militar do Pará fez o isolamento da cena do crime, até a chegada da Polícia Científica para remover o corpo da vítima. A perícia deverá identificar a quantidade exata de disparos feitos contra o estudante.

Conforme o 32º Batalhão de Polícia Militar do Pará, a motivação para o homicídio seria o envolvimento da vítima com o tráfico de drogas. As autoridades policiais informaram que um inquérito já foi aberto para apurar o caso, e que os dois homens acusados do crime já foram identificados.

A Polícia Civil está dando prosseguimento aos procedimentos legais para solicitar a prisão preventiva dos criminosos.