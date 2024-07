Mulher seminua é encontrada morta com corpo parcialmente queimado em Tucumã

Uma mulher, que ainda não foi identificada, foi encontrada morta com o corpo parcialmente carbonizado na manhã de segunda-feira (22), na zona rural de Tucumã, Sul do Pará. Conforme as informações iniciais, a vítima foi encontrada após trabalhadores avistarem as chamas na vicinal P2 e correrem para impedir que o fogo se alastrasse. A mulher estava seminua e exames para identificar possível abuso sexual foram solicitados.

Inicialmente, os moradores da área pensavam se tratar de uma adolescente, pois a mulher usava um sutiã vermelho e uma blusinha listrada de azul, branco e preto e ainda estava com um relógio e chinelos cor-de-rosa. Os relatos dos trabalhadores de uma fazenda da área são que, por volta de 9h, eles perceberam que uma parte do pasto estava pegando fogo. Ao correram para impedir que as chamas se espalhassem pela pastagem, encontraram o corpo da mulher em meio ao incêndio, próximo a cerca da fazenda.

Algumas pessoas teriam ido até a Delegacia de Tucumã para identificar a vítima e teriam relatado se tratar de uma moradora de 39 anos, mas a identidade não foi oficialmente divulgada pelas autoridades policiais. Devido a vítima estar seminua, exames para identificar se a mulher foi estuprada foi solicitada. Além disso, não há detalhes sobre as circunstâncias da morte, se a vítima foi assassinada no local ou se o corpo foi desovado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.