dupla invade casa e mata mulher a tiros no nordeste do pará

Vaudineia da Silva Pantoja, de 42 anos, foi assassinada a tiros na madrugada de sábado (20/7), no bairro Jardim Primavera, que fica em Tailândia, nordeste do Pará. Dois homens que usavam capacetes invadiram a casa dela e cometeram o crime. Nenhum dos criminosos foi preso. A motivação do homicídio ainda é desconhecida. No entanto, tudo está sendo investigado pela Polícia Civil. Em nota, a instituição policial disse que "trabalha para identificar e localizar os envolvidos no crime".

VEJA MAIS

O companheiro da mulher, de acordo com o Correio de Carajás, relatou que a dupla arrombou a porta da residência e entrou pela sala. E depois foram ao quarto onde a mulher dormia. No cômodo, realizaram dois tiros contra Vaudineia, que morreu na cama.

Os criminosos fugiram em uma motocicleta na sequência. A casa foi isolada pelas autoridades. O corpo da vítima foi removido por uma funerária do município e encaminhada para perícia ao Instituto Médico Legal de Tucuruí, ainda conforme o Correio de Carajás.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso, que informou estar atrás dos envolvidos no crime, além de informar que "perícias foram solicitadas e testemunhas foram ouvidas para auxiliar as investigações".