Jovem é baleada durante operação policial em Igarapé-Miri; estado de saúde da vítima é estável

Uma jovem identificada como Ana Carolina Soares, de 18 anos, foi baleada na tarde do último sábado (21), durante uma operação da Polícia Militar em Igarapé-Miri, no nordeste paraense. A PM confirmou o caso e detalhou que a vítima foi atingida no momento em que realizavam uma operação que buscava por um criminoso no local onde Ana estava, quando os militares foram recebidos a tiros e, então, revidaram.

Em nota, a PM informou que, durante averiguação de denúncia sobre o paradeiro de um infrator, em Igarapé-Miri, a guarnição foi recebida a tiros. “Na ocorrência, uma mulher ficou ferida. Ela foi socorrida pelos militares até a UPA do município. Um revólver foi apreendido na ação”, finaliza o comunicado da polícia.

Após o ocorrido, a jovem foi levada em estado grave para o Hospital Metropolitano, em Belém. Nas redes sociais, circula a informação de que a moça passou por uma cirurgia e, segundo a equipe médica, ela está fora de perigo.

A Polícia Civil informou que apura as circunstâncias da lesão corporal decorrente de intervenção policial por meio da Delegacia de Igarapé-Miri. "Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações. Uma mulher foi atingida e encaminhada para atendimento médico", detalha a PC.