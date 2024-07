Homem é baleado por dupla de moto em tentativa de homicídio em Itaituba

Um homem identificado como Wilian da Silva Leite, mais conhecido como 'Wilian Mak fort', foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite de terça-feira (16), no bairro Vitória Régia, em Itaituba, sudoeste do Pará. Conforme as informações iniciais, Wilian estava na frente da casa de um amigo quando foi alvejado com três tiros disparados por dois homens que chegaram em uma motocicleta.

O crime ocorreu por volta de 19h. A vítima consumia bebidas alcoólicas com um amigo e não percebeu a chegada dos sujeitos na moto. A polícia foi informada que um dos homens desceu da moto, arrombou o portão da residência e fez vários disparos contra Wilian. O amigo da vítima disse que correu para dentro da casa ao ouvir os disparos e não conseguiu ver muitos detalhes sobre os dois suspeitos. Mas, disse que o atirador seria alto e tinha a pele parda.

Vizinhos da área acionaram o Corpo de Bombeiros para socorrer Wilian, que foi encaminhado em estado grave para o Hospital Regional do Tapajós (HRT). Não há mais detalhes sobre o estado de saúde do homem.