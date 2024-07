'Cupu' é morto a tiros neste domingo, em Salinópolis; ele já havia sido vítima de outro atentado

Um homem identificado como Edson Evandro Alves Câmara, conhecido como "Cupu", de 46 anos, foi morto a tiros na manhã deste domingo (21). O crime ocorreu por volta das 11h30 na casa onde a vítima morava, localizada na rua do Viana, bairro do Atlântico, em Salinópolis, nordeste do Pará. A ocorrência foi confirmada por militares do 44° Batalhão de Polícia Militar (44° BPM).

Segundo informações preliminares da polícia, Cupu foi surpreendido por duas pessoas em uma moto, que efetuaram disparos na região da cabeça da vítima. Após os tiros, ele morreu no local. Os suspeitos, que estavam vestidos como mototaxistas, fugiram e ainda não foram localizados.

A motivação do crime ainda é desconhecida. Moradores das proximidades não forneceram muitos detalhes à polícia, devido à "lei do silêncio" que impera no local. Não há confirmação de que a vítima vinha sofrendo ameaças e, de acordo com a PM, Edson não tinha passagem pela polícia.

Edson já havia sido vítima de outro atentado em março deste ano. Naquela ocasião, suspeitos não identificados atiraram contra ele na mesma residência. Ele sobreviveu ao ataque, foi hospitalizado e retornou para casa após alguns dias.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o corpo da vítima em frente à casa onde morava. O homicídio deixou os moradores da região assustados.

Equipes de primeiros socorros do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) estiveram no local para prestar atendimento à vítima, mas constataram o óbito. Em nota, a Polícia Civil informa que equipe da Delegacia de Salinópolis apura o crime. "A vítima foi identificada como Edison Evandro Alves Câmara, de 46 anos. Perícias foram requisitadas e testemunhas serão ouvidas para auxiliar nas investigações", diz a PC.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.