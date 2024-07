Fugitivo do sistema prisional, 'Tuna' é assassinado a tiros em Mãe do Rio, no Pará

Um homem identificado como Alexsander Cordeiro, mais conhecido por "Alex" ou "Tuna", foi morto a tiros no município de Mãe do Rio, no nordeste do Pará. A Polícia Civil soube do homicídio por volta das 22 horas de sexta-feira (19).

Os agentes foram até o local, na rua Uruçu, no bairro Tubilândia, e constataram a morte de Alexsander. Os investigadores apuraram que ele tinha passagem pela Polícia, pela prática de vários crimes, e era foragido do sistema penitenciário paraense, onde cumpria pena no regime semiaberto.

LEIA TAMBÉM:

Na cena do crime, os policiais não localizaram nenhuma testemunha do homicídio. Investigações estão sendo realizadas para apurar as circunstâncias, a motivação e a autoria do homicídio. Uma das linhas de investigação é verificar se a morte de Alexsander tem, ou não, conexão com algum dos crimes atribuídos a ele.