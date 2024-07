Homem é morto a tiros em calçada de bar, em Parauapebas, na madrugada deste sábado

Um homem identificado como Rodrigo Santos Gomes foi assassinado a tiros, na madrugada deste sábado (20), no município de Parauapebas, no sudeste paraense. Ele estava sentado na calçada de um bar, bebendo, quando foi baleado, por volta de 3 horas da madrugada.

Um desconhecido chegou por trás dele e efetuou vários disparos de arma de fogo. Dois tiros atingiram Rodrigo. Ele morreu na hora. Aparentemente, e ainda conforme essa versão inicial, Rodrigo não teve a menor chance de defesa.

Ainda segundo o portal Pebão, o crime ocorreu em um bar localizado na rua Cora Coralina, no bairro Liberdade I. Uma equipe de investigação de homicídios da Polícia Civil de Parauapebas foi até a cena do crime e começou a realizar apurações para saber as circunstâncias do assassinato e tentar descobrir a autoria e motivação do crime.

Policiais militares também foram acionados. O corpo de Rodrigo Santos Gomes foi removido pela Polícia Científica do Pará. A Polícia Civil informa que uma equipe da Divisão de Homicídios Parauapebas esteve no local e apura o caso. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações. Informações que ajudem na apuração podem ser repassadas pelo Disque-denúncia 181.