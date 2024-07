Homem é morto a tiros na Vila da Barca, em Belém, neste sábado

Um homem foi morto na Vila da Barca, no bairro do Telégrafo, em Belém, na madrugada deste sábado (20). Nesse primeiro momento, a vítima não foi identificada. Uma guarnição da Polícia Militar esteve na cena do crime, praticado por volta de 4 horas da madrugada.

Moradores localizaram o corpo do homem e acionaram a Polícia. No local, os militares verificaram que havia bastante sangue na cabeça da vítima. Tudo indica que ele foi morto a tiros. Também havia um corte na cabeça do homem.

Ainda segundo as informações apuradas inicialmente pela Polícia Militar, o homem vivia em situação de rua. Policiais civis e peritos criminais, da Polícia Científica do Pará, também foram até o local do homicídio. Os policiais realizaram diligências para tentar saber mais detalhes sobre as circunstâncias do crime. E os peritos criminais realizaram o levantamento de local, coletando provas que vão ajudar nas investigações da Polícia Civil.

Até o momento não há informações sobre as estatísticas e nem sobre a possível motivação do homicídio. Em nota, a Polícia Civil informa que uma equipe da Divisão de Homicídios esteve no local e apurou o caso. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações. Informações que ajudam na apuração podem ser repassadas pelo Disque-denúncia 181.