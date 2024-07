Suspeito de atirar contra viatura morre em ação da PM em Ananindeua

Um confronto entre policiais militares do Batalhão de Rondas Táticas Motorizadas (Rotam) e suspeitos de envolvimento em crimes deixou um homem morto, no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua, na quinta-feira (25). Um segundo criminoso conseguiu fugir e ainda não foi localizado.

Segundo a Polícia Militar, as equipes da Rotam, em colaboração com outras unidades do Comando de Missões Especiais (CME), estavam realizando uma operação de reforço no bairro após receberem denúncias anônimas sobre indivíduos armados, que teriam realizado disparos contra uma viatura da PM. Os suspeitos foram localizados em uma via próxima.

Durante a abordagem, dois homens foram encontrados no local. Um dos suspeitos, ao perceber a presença policial, atirou contra os militares, iniciando uma troca de tiros. O indivíduo que disparou foi atingido e, apesar das tentativas de socorro, morreu durante o atendimento médico, segundo a polícia. Com ele foi apreendida uma pistola calibre .40.

O segundo suspeito conseguiu escapar e se refugiou em uma área de mata, permanecendo foragido. A arma apreendida foi levada para a delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.