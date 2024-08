homem é morto durante ação policial em área de invasão em barcarena

Luiz Felipe Fabrício de Alencar, de 30 anos, foi morto durante a operação “Saturação” realizada de forma conjunta entre as polícias Civil e Militar, na manhã de terça-feira (6/8), na área de invasão conhecida como “Cupuaçu”, localizada em Barcarena, no nordeste do Pará. De acordo com as autoridades, o suspeito, que tinha antecedentes criminais, estava acompanhado de outros três homens, nas proximidades das ruas Cabeça Fria e Francisco F. Machado, com objetos semelhantes a drogas, o que levantou a suspeita de tráfico na região.

Assim que viram os agentes, os suspeitos fugiram. Três deles conseguiram escapar, enquanto Luiz Felipe correu para dentro de uma casa. O imóvel foi cercado pelos policiais que, ao se aproximarem, foram recebidos a tiros, conforme o relato da PM. As equipes de segurança revidaram e balearam Fabrício, que chegou a ser encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de Vila dos Cabanos, mas não resistiu.

A polícia posteriormente verificou que o suspeito, além de utilizar tornozeleira eletrônica, estava com 42 petecas de oxi embaladas prontas para venda e consumo, uma arma de fogo e um celular. Todo o material confiscado com o suspeito foi apresentado à Polícia Civil.