Dupla armada é baleada durante ação policial em praia do Marajó

Dois homens suspeitos de envolvimento em uma tentativa de homicídio foram feridos ao trocar tiros com a Polícia Militar e Civil em uma praia do município de Chaves, no Marajó. A ação policial ocorreu no sábado (3/08), na Travessa Pedro Dantas, quando os agentes realizavam buscas pela dupla em um endereço e foram recebidos com tiros. Os suspeitos ainda foram socorridos para uma unidade de saúde. Em nota, a PC comunicou, nesta segunda-feira (5/8), que os suspeitos foram feridos ao trocar tiros com a PM e "encaminhados para atendimento médico no hospital de Breves, no Marajó, onde estão custodiados".

As informações iniciais, indicam que tudo iniciou na quinta-feira (1), quando a dupla suspeita invadiu uma casa para matar um homem. Durante o caso, a arma teria falhado três vezes e o alvo da dupla não foi ferido e conseguiu fugir. No entanto, quando a arma voltou a funcionar, outra pessoa que estava na casa foi baleada na perna. O homem que conseguiu fugir seria de uma facção criminosa rival ao da dupla.

A polícia foi acionada e iniciou as buscas pelos suspeitos. No sábado, os agentes foram informados que a dupla estava em um kitnet próximo a praia, no entanto, os suspeitos fugiram ao perceber a chegada da Polícia Militar e Civil. Quando os policiais seguiram os suspeitos, foram recebidos com tiros no local. Na troca de tiros, os dois homens foram alvejados. Os agentes socorreram a dupla para o Hospital Municipal de Chaves.

Com os suspeitos, os militares apreenderam 416 gramas de maconha; duas armas de fogo calibre 38, sendo uma de fabricação caseira e outra industrial; duas munições deflagradas; treze munições intactas e um celular. A Polícia Civil, ainda no comunicado enviado à redação integrada de O Liberal, confirmou a apreensão de "duas armas de fogo de fabricação artesanal, munições e drogas". O caso é investigado pela Delegacia de Breves.