Suspeito de tráfico é preso com entorpecentes em campeonato de futebol em Santarém

Um jovem de 19 anos, identificado como Petro Sousa, foi preso suspeito de tráfico de drogas no bairro Uruará, em Santarém, oeste do Pará. Conforme as informações iniciais, o suspeito estaria comercializando entorpecentes durante um campeonato de futebol quando foi flagrado pela Polícia Militar.

O jovem foi preso no campo de futebol, após moradores da área informarem à PM sobre o caso e repassarem as características do suspeito. Com o detalhamento, os militares foram ao local e avistaram Petro. Durante a abordagem e revista pessoal, os agentes encontraram os entorpecentes, uma quantia em dinheiro e dois aparelhos celulares.

Após o flagrante, o jovem foi levado para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde ocorreram os procedimentos pertinentes. Pessoas no local, que viram a abordagem, teriam relatado que o suspeito participava de aulas de jiu-jitsu no bairro Uruará e não teria passagem pela justiça. Porém, todas as circunstâncias do caso e provas serão apuradas pelas autoridades policiais. O caso é investigado, para identificar a origem das drogas apreendidas e se há outras pessoas envolvidas.