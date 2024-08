Jovem de 18 anos é detido em Monte Alegre com entorpecentes, dinheiro e joias

Um jovem de 18 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso suspeito de tráfico de drogas em Monte Alegre, oeste do Pará. A ação ocorreu nas primeiras horas de domingo (04/08), durante a Operação Lince. Com o suspeito, foram apreendidas drogas que aparentavam ser oxi, dinheiro, jóias, sete relógios, um aparelho celular, uma faca e uma tesoura.

Os agentes abordaram o suspeito e realizaram uma busca pessoal. Conforme os PMs, a equipe encontrou com o jovem cinco porções de uma substância semelhante a oxi, peças de jóias e 242 reais em espécie. Além disso, o jovem foi questionado e informou que na casa onde morava havia mais itens ilícitos. Quando a equipe policial chegou ao imóvel, fez buscas e encontrou mais uma quantidade de oxi, pesando aproximadamente 12 gramas. Também acharam diversos objetos, incluindo uma caixa de som que, segundo os policiais, têm procedência de furto.

Todos os materiais, juntamente com o suspeito, foram encaminhados à delegacia onde seriam realizados os procedimentos cabíveis.

Operação Lince

A "Operação Lince" foi deflagrada pelo 18° BPM (Batalhão Gurupatuba) na manhã de sexta-feira (2/08). As ações irão ocorrer até a madrugada da próxima segunda-feira (5) na área de atuação do batalhão nos municípios de Monte Alegre e Prainha, no oeste do Pará. A operação objetiva promover a ordem e proteger a população.