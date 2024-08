Adolescente paraense desaparece em praia de São Luís

Um adolescente de 14 anos, natural de Parauapebas, desapareceu na tarde da última sexta-feira (2), enquanto tomava banho na praia de São Marcos, em São Luís, no Maranhão. As buscas pelo rapaz, realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA), iniciaram logo após o desaparecimento, ainda na tarde da sexta, e seguem desde a manhã deste sábado (3).

Os trabalhos estão sendo realizados pela equipe especializada do Batalhão de Bombeiros Marítimo (BBMar), com apoio do Centro Tático Aéreo e Polícia Militar. De acordo com nota do CBMMA, os bombeiros "intensificam as ações e os esforços nesta operação de resgate. Mergulhadores e equipe de suporte se concentram ao longo da orla, dentro e fora da água”. As buscas contam com helicópteres fazendo sobrevoos, além dos veículos dentro do mar.

A corporação confirmou, na tarde deste sábado, que o jovem desaparecido é natural de Parauapebas. Ele estava com outro adolescente, também da mesma cidade, que seria seu parente e foi resgatado pelo CBMMA e levado para um hospital.

O Liberal aguarda mais esclarecimentos do CBMMA sobre as circunstâncias do desaparecimento e sobre a família do adolescente.