Van do primo de Mc Gui sequestrado foi encontrada carbonizada

A van usada por Kauan Castanheira, primo do cantor MC Gui, foi encontrada carbonizada em Rio Grande da Serra, na região do Grande ABC, São Paulo. A informação foi confirmada por MC Gui em suas redes sociais mais cedo, relatando que a van, que Kauan usava para fazer uma entrega, estava em chamas.

Kauan Castanheira, de 28 anos, foi visto pela última vez às 9h desta quarta-feira (31/7) nas regiões de Rio Grande da Serra e Diadema, no ABC paulista. No momento do desaparecimento, ele vestia boné, camiseta preta e calça jeans. Kauan estava transportando tecidos de luxo para Poá, no interior de São Paulo, com uma carga avaliada em cerca de R$ 10 mil.

O primo do funkeiro MC Gui, Kauan Castanheira, foi encontrado quase doze horas após ser supostamente sequestrado em Rio Grande da Serra, na Grande São Paulo. Até o momento, não há informações detalhadas sobre o que aconteceu ou onde Kauan esteve durante o período de desaparecimento.