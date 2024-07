MC Gui pede ajuda para encontrar primo sequestrado; carro foi encontrado incendiado

MC Gui pediu ajuda, na manhã desta quarta-feira (31), para encontrar o seu primo, Kauan Castanheira Vida Leal, sequestrado em Rio Grande da Serra, no interior de São Paulo. Em uma publicação nas redes sociais, Gui exibiu uma imagem do parente com a descrição dele e com a tarja “Desaparecido”, em vermelho.

Segundo o tio de Kauan, o jovem de 28 anos foi sequestrado por criminosos no momento em que transportava tecidos de luxo, em um veículo. A polícia encontrou o carro incendiado na Estrada Pedreira, número 2500, mas ainda não há nenhuma conclusão sobre o paradeiro do primo de MC Gui.

O desaparecimento de Kauan Castanheira segue sendo investigado pela Polícia Civil e ainda não se sabe o que teria motivado o crime.