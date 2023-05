Justiça dá 15 dias para MC Gui pagar custo de ação após ele alegar não ter dinheiro

​A Justiça Paulista determinou que MC Gui deve pagar R$ 5 mil de custas processuais referentes a uma confusão envolvendo um motorista de aplicativo, que foi acusado pelo cantor de roubar suas malas no ano de 2020. No mês passado, o cantor havia pedido para parcelar o valor em seis vezes de R$ 833,33, no entanto, o juízo negou a solicitação e deu 15 dias para que o ex-Fazenda quite o montante. A decisão saiu na última quinta-feira (18/5).

Antes dessa decisão, a justiça já havia bloqueado as contas do artista, que foi condenado inicialmente a pagar R$ 12 mil de indenização por danos morais ao profissional. A dívida de MC Gui com o motorista de aplicativo alcançou o valor atualizado de R$ 19.576,94. Diante da cobrança do dinheiro, o funkeiro pleiteou o parcelamento da dívida em 12 vezes. No entanto, o motorista não concordou com o pedido.​​

A fim de quitar a dívida de MC Gui o motorista, a justiça pediu a penhora das contas do cantor. Ocorre que, no procedimento, foi encontrado um valor em conta superior ao devido. Com isso, foram bloqueados um total de R$ 79.724,28.

O juízo entendeu no dia 9 de maio que, embora tenha sido penhorado um valor maior do que o devido, faz-se necessário intimar MC Gui para apresentar uma impugnação e aguardar a manifestação do autor do processo. Isso foi entendido como necessário antes de qualquer determinação de imediata transferência e desbloqueio de valor excedente.