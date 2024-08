Grupo de bandidos tenta assaltar empresa de transporte na Arthur Bernardes e seguranças reagem

Um grupo de bandidos fortemente armado tentou assaltar a empresa de transportes Bertolini, na avenida Arthur Bernardes, na tarde da última terça-feira (06/08), mas foram impedidos pela equipe de seguranças do lugar que reagiu. Os criminosos fugiram correndo pela avenida entrando uma rua no bairro do Tapanã, em Belém.

Pelas imagens das câmeras de segurança, que circulam pelas redes sociais, no mínimo seis homens participaram da ação criminosa, por volta das 17h30. Eles chegam na garupa de três motocicletas e descem perto da entrada de veículos pesados da empresa. Ao descer das motos, um deles, que está com uma camisa laranja, boné branco e uma bermuda preta, tira o que parece ser uma metralhadora debaixo da camisa. Os três motoqueiros, todos sem capacete, saem em seguida para destinos diferentes. Dois dos motoqueiros aparecem com camisas que parecem ser de mototaxistas.

Outros dois criminosos, também com bonés e óculos escuros, seguram na cintura, o que parece ser algum revólver ou pistola. O primeiro criminoso de camisa laranja parece liderar a ação apontando a arma pesada para a guarita durante a entrada de um caminhão.

Entretanto, os criminosos aparecem logo em seguida fugindo no vídeo, ao que parece ser a reação dos seguranças. O criminoso com a metralhadora ainda tenta parar um carro Onix prata apontando a arma para o motorista que não para. Eles fogem correndo a pé em direção a uma rua do outro lado da Arthur Bernades.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a empresa, mas o expediente já havia encerrado. A reportagem também aguarda resposta da Polícia Civil sobre o caso. O espaço continuará aberto para qualquer posicionamento da empresa ou dos órgãos de segurança.