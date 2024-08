Jovem é encontrada morta na praia do Pajuçara em Santarém

Uma jovem de 21 anos, identificada como Ana Helen Alves Pereira, foi encontrada morta na praia de Pajuçara, em Santarém, oeste do Pará, no último fim de semana. O corpo foi localizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) na noite de sábado (24). O namorado da moça, que é apontado como sendo menor de idade e não teve o nome divulgado, é suspeito do crime e está sendo procurado pela polícia.

Conforme informações do tenente coronel Joselde, do 3º Batalhão da Polícia Militar, subordinado ao Comando de Policiamento Regional I (CPR I), uma guarnição foi acionada por pessoas que estavam na área da praia de Pajuçara devido a uma briga entre um casal. O desentendimento acontecia na água, em uma pequena embarcação. Testemunhas relataram que, mais tarde, apenas o homem foi visto saindo da água.

No local, os policiais acionaram o CBMPA e também iniciaram as buscas pelo suspeito. Quando os bombeiros chegaram, deram início à procura pela jovem dentro do rio. Ana Helen Alves Pereira foi encontrada sem vida nas águas do Tapajós. A morte foi atestada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), também presente na ocorrência. A jovem trabalhava em uma das barracas da praia e era conhecida pelos frequentadores. Já o suspeito não foi localizado.

A Polícia Civil do Pará (PCPA), responsável pelas investigações do caso, informa que equipes da Delegacia da Mulher de Santarém trabalham para identificar e localizar o suspeito do crime. "Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar as investigações, que ocorrem sob sigilo".

Em entrevista, a delegada Andreza dos Santos Souza, diretora da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam Santarém), detalhou que existe a suspeita de que o namorado da vítima seja menor de idade, tendo 16 anos, conforme alguns testemunhos:

"Até o momento, duas testemunhas foram ouvidas. Tudo leva a crer que ele a matou por asfixia em meio líquido, ou seja, ele a asfixiou e a afogou no rio. Uma testemunha presenciou uma discussão do casal momentos antes da morte e outra testemunha ouviu ela pedir socorro", descreve.

A autoridade policial enfatiza que, após cometer o crime, o suspeito fugiu e, desde então, a polícia tenta localizá-lo.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.