Jovem morre ao se afogar em área de mangue em Salinópolis

Um jovem identificado como Daniel Rodrigues morreu após se afogar no Rio Sampaio, no bairro da Ponte, em Salinópolis, nordeste do Pará. O incidente ocorreu na tarde de domingo (25/08), quando a vítima tomava banho próximo a um balneário.

Daniel teria se afogado por volta de 16h30. Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi acionada por pessoas que presenciaram a situação. As informações coletadas no local são que a vítima teria começado a se afogar, mas a testemunha achou que se tratava de uma brincadeira. Quando o jovem desapareceu nas águas, a pessoa percebeu que se tratava de algo sério e avisou outros amigos e populares que estavam no local. Não há informações se a vítima sabia nadar.

As pessoas da área iniciaram as buscas por conta própria e realizaram mergulhos na tentativa de encontrar o jovem. Além disso, após a chegada dos bombeiros, os moradores usaram redes de pesca para fazer o resgate e conseguiram localizar o corpo cerca de uma hora depois. Devido ao tempo submerso, o jovem não pode mais ser reanimado com os procedimentos de salvamento. Ainda segundo moradores da área, a correnteza no rio é muito forte. O local também contém muita lama e isso poderia ter contribuído para o afogamento.

Na presença de pessoas da família, o corpo de Daniel foi levado pelo Corpo de Bombeiros para o necrotério, onde seria periciado. A vítima seria moradora do Bairro João Paulo II.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que o corpo da vítima foi encontrado e encaminhado para a Polícia Científica.