Adolescente de 16 anos morre afogado em represa de Curionópolis

Um adolescente de 16 anos morreu após ter se afogado em uma represa localizada no Curral Preto, próximo à Serra Pelada, no município de Curionópolis, no sudeste do Pará.

Segundo o portal "Parauapebas Muita Treta", Marcos Silva de Macedo foi tomar banho na represa quando, ainda segundo as primeiras informações, sofreu uma convulsão, o que resultou no afogamento dele. Após ser resgatado, o garoto foi levado para o Hospital de Curionópolis, mas não resistiu.

VEJA MAIS

Segundo o Ministério da Saúde, convulsão é a contratura involuntária da musculatura, que provoca movimentos desordenados. Geralmente é acompanhada pela perda da consciência.

Marcos era muito querido por seus familiares e amigos. Em nota, a Polícia Civil informou que apura as circunstâncias da morte por afogamento por meio da Delegacia de Curionópolis. Perícias foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas para auxiliar nas investigações.