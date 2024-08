PM e PF apreendem mais de R$ 100 mil em embarcação no porto de Oriximiná

Agentes da Polícia Militar e da Polícia Federal apreenderam mais de R$ 100 mil, durante uma abordagem realizada no município de Oriximiná, na região oeste do estado. A ação ocorreu na tarde de sexta-feira (2). Pela PM participaram agentes que compõem o 41° Batalhão de Polícia Militar (41° BPM), unidade subordinada ao Comando de Policiamento Regional I (CPR I).

Segundo a Polícia Militar, a ação iniciou quando agentes da Polícia Federal, que estavam realizando uma operação no município, solicitaram o apoio da PM, com o objetivo de unir as forças de segurança para atuar em apreensões de armas e drogas nas regiões de Parintins, Juruti e Terra Santa.

Com o apoio dos policiais militares, foram realizadas abordagens em embarcações no Posto Hidroviário do município de Oriximiná, sendo que duas delas estariam se deslocando do estado de Manaus para a região. Ao verificar as bagagens e os passageiros de uma embarcação, os agentes encontraram um passageiro com R$ 117.800,00.

E, como não conseguiu comprovar a origem do dinheiro, foi conduzido para o posto policial do município. O fato será investigado pela delegacia da Polícia Federal, do município de Santarém.