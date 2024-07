Mulher é presa com entorpecentes escondidos em cosméticos em Oriximiná

Uma mulher foi presa após ser flagrada com entorpecentes escondidos em embalagens de cosméticos, em um porto do município de Oriximiná, no oeste paraense. A ação ocorreu nesta terça-feira (30/07), após uma fiscalização realizada em passageiros de uma embarcação que havia chegado de Santarém.

Os agentes da PM realizaram a ação após informações da equipe de inteligência do 41º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Santarém, que informou sobre uma pessoa que estaria indo para Oriximiná com entorpecentes. A droga estava em uma carga do setor de encomendas da embarcação. A mulher detida foi flagrada retirando a encomenda. Cerca de 0,220 kg de entorpecentes estavam disfarçados entre produtos de cosméticos.

A suspeita recebeu voz de prisão e foi levada para a Unidade Integrada de Polícia (UIP), juntamente ao material apreendido, para passar pelos procedimentos cabíveis. Segundo a PM da área, o trabalho de fiscalização no município se intensificou devido a aproximação com a festa do Círio de Oriximiná. Mais ações semelhantes devem ocorrer na cidade.

Em nota, a Polícia Civil informou que uma mulher foi apresentada pela Polícia Militar à delegacia de Oriximiná, onde foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Entorpecentes foram apreendidos.