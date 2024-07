Adolescente é apreendida por matar ex-companheiro a facadas enquanto ele dormia em rede no Pará

Uma adolescente, de idade não revelada, foi apreendida pela Polícia Militar, na noite de domingo (30), suspeita de ter assassinado o ex-companheiro a facadas, em Oriximiná, na região oeste do Pará. A vítima, que também não teve a idade confirmada, foi encontrada morta no quintal de uma casa em um local chamado de “Beco da Alegria”, que fica no bairro São Lázaro, na mesma data da apreensão da garota. O crime aconteceu enquanto ele dormia em uma rede nos fundos de uma casa.

Por volta das 18h40, a PM foi informada que uma adolescente tinha sido esfaqueada pelo ex. O 41º Batalhão de Polícia Militar (41º BPM) se deslocou até o local do crime e encontrou a jovem, que relatou às autoridades ter sido lesionada com um gargalo de uma garrafa, na manhã do mesmo dia.

VEJA MAIS

Ela também confessou à polícia que, no começo da noite, encontrou o ex-companheiro dormindo em uma rede no quintal de um imóvel e o atacou com várias facadas. A PM localizou o rapaz logo depois, com ajuda de moradores. Ele foi encontrado caído nos fundos de uma residência, ensanguentado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para tentar socorrê-lo, mas o ex-companheiro da adolescente não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi removido pela Polícia Científica. A adolescente foi apreendida e apresentada à Unidade Integrada de Polícia (UIP) de Oriximiná.