Mulher é presa após quebrar medida protetiva e ameaçar ex-companheiro com faca em Santarém

Adriana dos Santos foi presa após ameaçar o ex-companheiro com uma faca. Ela também quebrou uma medida protetiva que a impedia de se aproximar dele e dos filhos. A prisão ocorreu na tarde de quinta-feira (13), no bairro Diamantino, em Santarém, oeste do Pará.

De acordo com a Polícia Militar, devido ao fato de a suspeita ser uma pessoa considerada agressiva, a Justiça determinou a que a guarda dos filhos ficasse com o pai.

“Todo dia ela vai lá fazer esse tipo de escândalo, ameaçar a mim e meus filhos, de modo que dessa vez liguei para a polícia, pra vir cumprir a medida protetiva. Temos dois filhos e estamos separados há 6 anos. Ela deve ter algum distúrbio pela atitude dela”, disse o ex-companheiro.

Visivelmente alterada, Adriana foi levada primeiramente à 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil e depois para a Delegacia​ de Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA), onde ficou à disposição da Justiça.

As informações são do site O Impacto.