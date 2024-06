‘Mula do tráfico’ é detida após transportar cerca de 1kg de drogas em Monte Alegre

Uma mulher, que não teve o nome identificado, foi detida por agentes do 18º Batalhão de Polícia Militar (18º BPM), no município de Monte Alegre, na região oeste do Pará, por transportar quantidade significativa de droga, aproximadamente 1 kg de entorpecente, na noite da última quinta-feira (13/06). Segundo os policiais militares, a mulher, que é oriunda de Santarém, estava agindo como “mula do tráfico” na cidade.

A ação ocorreu durante a operação Força Suprema II, após o 18º BPM receber informações da agência de inteligência do Comando de Policiamento Regional I (CPR I) de Santarém. A mulher foi detida enquanto entregava a droga para um adolescente, que já é conhecido pela PM por receber os entorpecentes em Monte Alegre. Depois de capturada, ela e o jovem foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil do Pará (PCPA).

De acordo com o comandante major Dutra, depois de fracionada, a droga poderia custar aproximadamente R$ 40 mil. “Eles [traficante] utilizam menor idade justamente por facilitar essas ações, mas a Polícia Militar vai manter a contundência no combate ao tráfico de drogas. Já temos as informações repassadas de como são os operantes e agora fica a cargo da Polícia Civil para poder fazer o procedimento cabível”, disse o agente.

“É a primeira vez que ela vem a Monte Alegre para fazer esses serviços, recebe uma quantidade em valor, e é vulgarmente chamada de mula do tráfico, que é a pessoa responsável por conduzir a droga de um ponto a outro. Mas a Polícia Militar sempre diligente, juntamente com as informações do CPR I, conseguimos. Interpretá-la”, disse o comandante major Dutra.

Ele destacou ainda que: “uma pedra dessa seria facilmente transformada em mais de 2 mil petecas, que seriam vendidas aqui na cidade, a R$40 mil depois de totalmente fracionada, tendo em vista que as pessoas que compram, ainda vão fracionar e vão acrescentar mais bicarbonato de sódio para aumentar a quantidade. Pela experiência da PM, a gente já tem esse tipo de ciência para tirar o tráfico de drogas de circulação”,concluiu.

A reportagem solicitou mais detalhes sobre o caso às polícias Civil e Militar, e aguarda retorno.