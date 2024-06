Sargento da reserva é preso por estupro em Santarém

O sargento aposentado da Polícia Militar do Pará (PMPA), Amauri Neres, foi preso na tarde da última terça-feira (11), suspeito de estupro, em Santarém. A informação foi confirmada por uma das delegadas à frente do caso.

A Redação Integrada de O Liberal conversou com a delegada Andreza Andres, que trabalha no caso com a delegada Vanessa Travassos, que preside o inquérito. A autoridade confirmou à reportagem a informação de que o sargento aposentado se passava por mototaxista para atrair as vítimas.

Ao portal O Impacto, a delegada Vanessa Travassos chegou a detalhar. “Com base nisso oferecia uma corrida, levava para lugar ermo e aí ocorria o abuso. Pelo menos são os fatos que até então estão sendo apurados”, afirmou a autoridade policial.

Durante o depoimento na delegacia, o ex-PM usou do direito de se manter em silêncio. Ainda conforme as delegadas, até o momento há suspeita de que Amauri Neres fez duas vítimas. "As vítimas procuraram a delegacia e denunciaram. A partir daí, iniciaram-se as investigações e culminaram em um pedido de prisão temporária, feito pela delegada Vanessa Travassos", informa Andreza Andres.

As investigações continuam e outras diligências ainda estão sendo realizadas. Em nota, a Polícia Civil diz: "A Polícia Civil informa que cumpriu um mandado de prisão temporária contra um suspeito de cometer estupro. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de (DEAM) de Santarém".