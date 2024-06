Preso por caso de estupro, amigo de Robinho afirma que mentiu: ‘Me arrependo’

Após condenação de nove anos de prisão pelo caso de estupro cometido em Milão, na Itália, em 2013, Ricardo Falco, amigo do ex-jogador Robinho, também condenado, fez revelações sobre o caso, quebrando o silêncio e afirmando que mentiu em outros momentos.

Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, Falco declarou que se arrepende de ter mentido.

“Me arrependo de não falar toda a verdade e tudo o que eu vi, de ter ficado do lado do Robinho. Eu menti. Agora vou dizer toda verdade, eu precisava colocar tudo para fora, falar tudo. Quero que acabe isso, faz cinco anos que minha vida é um pesadelo, é um fantasma em cima de mim. Quero me entregar, passar o que tem que passar, voltar minha vida do zero e ser a pessoa que sempre fui”, declarou.

Falco nega que tenha participado do estupro coletivo contra a vítima, uma mulher albanesa, apesar de exames terem detectado o sêmen dele.

“O problema é o seguinte: não cometemos crime. Ele (Robinho) foi lá no depoimento e foi sincero, falou que teve relação. Eu não tive, o que ele fala não me interessa, o que importa para mim é o que a vítima fala, eu nem encostei na menina. Sabia que tinha um vestido. Eu me preocupei mais por ele. Afirmo que não estuprei, afirmo com tudo o que for possível. Isso aí foi um choque para mim, a própria vítima disse que estava algo errado, porque não teve relação comigo. Quando saiu o exame, constatou (meu sêmen), mas só eu fiz o exame. Eu estou em paz, o negócio do exame a própria justiça pode ter forjado. A própria menina alega que o esperma é de outro fulano”, disse.

Ricardo Falco foi preso na última sexta-feira (07/6), após se apresentar Polícia Federal de São Paulo depois de receber o mandado de prisão. Ele e Robinho foram condenados na Itália, mas já estavam no Brasil na época e não foram presos. Agora, ele deve cumprir prisão em Tremembé, mesmo local em que Robinho está. Falco se diz decepcionado com a postura de Robinho, que o acusou de armação.

“O dia em que leram o depoimento dele para mim, a hora que ele falou que foi eu que armei tudo isso e estava de esquema com a vítima para tomar o dinheiro dele. Sinto que fui traído. Pretendo dizer para ele que me senti um homem traído, ele nunca me ligou para ver se estava tudo bem. Ele tentou desviar o foco e jogou o foco para mim. Eu já classifiquei ele como um cara traíra, mas, analisando friamente, eu analiso ele como um cara desesperado”, afirmou.

Além de Robinho e Ricardo Falco, os amigos deles: Rudney Gomes, Clayton Santos, Alexsandro da Silva e Fabio Galan, também teriam participado do crime, mas não foram presos ou julgados.