Homem morre atropelado por moto conduzida por adolescente, em Paragominas

Um homem identificado como Gilson dos Santos Almeida morreu após ser atropelado por uma motocicleta na avenida Industrial, no bairro Peti, em Paragominas, no sudeste do Pará. O acidente ocorreu por volta das 22h30 de sábado (3).

Ainda segundo o portal BO Paragominas, a motocicleta era conduzida por um adolescente de 16 anos que não possui habilitação. As primeiras informações indicam que o jovem pegou a moto escondido do pai.

Gilson, de idade não divulgada, morreu no local. O adolescente ficou ferido e foi socorrido para o hospital regional, onde permanece internado. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do jovem. Policiais militares e peritos criminais estiveram no local do acidente. O caso foi registrado na 13ª Seccional de Polícia Civil de Paragominas.