Motociclista sofre acidente fatal em Paragominas na madrugada deste sábado (3)

Na madrugada deste sábado (3), um motociclista morreu em Paragominas, após um acidente na Rua São José, próximo ao Mercado Municipal. O condutor, que pilotava uma Honda Pop 100 de placa OSW-3F73, teria perdido o controle da motocicleta ao passar por uma vala, o que resultou em sua queda. As informações são do site Boletim de Ocorrências Paragominas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará foi acionado, mas, ao chegar ao local, constatou o óbito do motociclista. A área foi isolada pela Polícia Civil (PC), até a chegada da Polícia Científica para perícia e retirada do corpo.

Até a tarde deste sábado, o corpo permanece sem identificação, no Núcleo Avançado da Polícia Científica de Paragominas, aguardando a presença de familiares. A 13ª Seccional Urbana de Polícia Civil, do município, vai investigar as circunstâncias do acidente. O Liberal aguarda posicionamento da PC com mais informações sobre o caso.