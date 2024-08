catador de açaí é morto a tiros enquanto bebia com amigos na zona rural de parauapebas

O catador de açaí Marlon José Dias, de 45 anos, foi assassinado a tiros enquanto bebia com amigos na manhã deste sábado (3/8), na Vila Palmares II, zona rural de Parauapebas, sudeste do Pará. A princípio, um homem, não identificado, se aproximou rapidamente da vítima e das pessoas com quem ela estava, efetuou os disparos e fugiu. A motivação do crime ainda é desconhecida.

VEJA MAIS

Segundo o Portal Pebão, Marlon não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área onde o caso aconteceu. Além disso, uma equipe da Polícia Civil compareceu para iniciar a apuração do homicídio.

O autor do crime, até o momento, continua foragido. O trabalhador rural assassinado era natural de Pinheiro, município no Maranhão, e que fica distante a quase 890 quilômetros da sede de Parauapebas.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.