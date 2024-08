Homem é assassinado com 5 tiros no bairro da Marambaia, em Belém

Um homem identificado como Denis Silva de Oliveira foi morto com cinco tiros na noite desta sexta-feira (2/8), no bairro da Marambaia, em Belém. O crime ocorreu próximo de uma área conhecida como “Invasão da Cosanpa”, localizada no final da rua da Mata.

No local, impera a lei do silêncio. As poucas pessoas que falaram com a polícia não forneceram muitos detalhes sobre o ocorrido. Apenas relataram que Denis estava acompanhado de uma mulher, supostamente sua companheira, quando foi surpreendido pelos assassinos.

De acordo com a polícia, os suspeitos teriam o​rdenado que a mulher se afastasse antes de efetuarem os disparos. Denis morreu na hora, sem chance de defesa. Ele foi alvejado nas costas e no peito. Os assassinos fugiram sem deixar pistas.

Os primeiros levantamentos da polícia indicam que a vítima tinha pelo menos seis passagens pelo crime de tráfico de drogas. As investigações da Polícia Civil vão apurar se o assassinato está relacionado à vida pregressa de Denis. Não há informações sobre possíveis ameaças que ele poderia estar sofrendo.

O corpo de Denis foi analisado e removido pela Polícia Científica do Pará para a sede do Instituto Médico Legal (IML). Familiares da vítima estiveram no local acompanhando os trabalhos da perícia criminal. Segundo a família, Denis era morador do bairro do Jaderlândia, em Ananindeua, e não se sabe por que motivo ele estaria no bairro da Marambaia na noite desta sexta.