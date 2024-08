Hospital Ophir Loyola abre sindicância para apurar venda de leitos; duas mulheres foram presas

O Hospital Ophir Loyola, em Belém, abriu sindicância para apurar uma denúncia de venda de leitos na unidade. Duas mulheres são suspeitas de cometer a prática criminosa e foram presas em flagrante pela Polícia Civil do Pará (PCPA). O caso foi registrado na Seccional de São Brás.

Em nota, o hospital afirma que as duas mulheres suspeitas não fazem parte do rol de funcionários da instituição e enfatiza que, ao receber a denúncia, imediatamente acionou as autoridades policiais. "O Hospital também abriu sindicância para apurar os fatos e está colaborando com a investigação realizada pela polícia", acrescenta.

A PCPA confirma a prisão em flagrante de duas suspeitas: "A Polícia Civil informa que duas suspeitas foram presas em flagrante pelo crime de estelionato. O caso foi registrado na Seccional de São Brás."