Executores encapuzados matam dois homens na zona rural de Moju

Um duplo homicídio foi registrado na vila Limoeiro, zona rural do município de Moju, no nordeste do Pará. Conforme as informações iniciais, dois homens foram assassinados a tiros por um suposto trio encapuzado que chegou em um carro preto. Uma das vítimas, identificada como Dhemison Magalhães Carvalho, foi alvejada na porta da casa onde morava, no final da noite da quinta-feira (1º/08). O segundo morto, que ainda não teve a identidade descoberta, teria sido executado na madrugada de sexta-feira (2/08), após ter sido colocado no porta-malas do carro dos suspeitos.

A Polícia Militar foi acionada durante a manhã desta sexta-feira (02/08) por moradores que informaram sobre as mortes. Pessoas da área relataram que, por volta de 23h de quinta, Dhemison estava na casa onde morava, na vicinal 03. O imóvel teria sido invadido por ao menos três suspeitos encapuzados que chegaram em um carro preto e dispararam várias vezes contra a vítima, que morreu na hora. De acordo com a PM, um segundo homem que estava na casa de Dhemison também foi baleado. Os executores pegaram a segunda vítima e colocaram no porta-malas do veículo e fugiram. Já na manhã de sexta, o corpo da segunda vítima foi encontrado por moradores na vicinal 4 e estaria com várias marcas de tiros.

As Polícias Civil e Científica já realizavam os trabalhos de coleta de informações e perícia nos corpos, assim como nos locais onde os mortos foram encontrados. Ainda não há mais detalhes sobre o que poderia ter motivado o crime, nem informações sobre a identificação dos executores.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.