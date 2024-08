Mototaxista é assassinado a tiros em passagem no bairro da Terra Firme

Um mototaxista foi morto a tiros no bairro da Terra Firme, em Belém, na noite desta quinta-feira (01/8). O crime aconteceu na passagem Nova Liberdade, próximo à passagem Pau D’Arco. A ocorrência foi confirmada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop), porém, ainda não há maiores detalhes sobre o caso. A identidade da vítima não foi confirmada por nenhuma fonte oficial.

Nas redes sociais, um vídeo mostra a vítima jogada ao chão, bastante ensanguentada. A cena atraiu dezenas de curiosos. Na gravação, uma pessoa questiona se a vítima estava dirigindo quando foi morta, sugerindo que o mototaxista teria sido surpreendido pelos assassinos, que conseguiram fugir do local.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu à cena do crime. A Polícia Científica também esteve no local para fazer a análise e remoção do corpo, que foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal Renato Chaves.

A Polícia Civil está encarregada da investigação, mas até o momento não forneceu detalhes sobre a dinâmica e a motivação do crime. Qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização dos suspeitos pode ser repassada anonimamente pelo Disque Denúncia, por intermédio do número 181.