Homem é perseguido e morto com 13 tiros em Ananindeua

Um homem, identificado como Valdeclei Queiroz de Lima, 41 anos, foi morto com 13 tiros nas costas, na noite desta quinta-feira (1°), na rua da Providência, no conjunto Cidade Nova I, bairro do Coqueiro, em Ananindeua. O crime ocorreu por volta das 20h30. Testemunhas relataram que a vítima surgiu correndo da estrada da Providência em direção à rodovia Mário Covas, sendo perseguida por suspeitos encapuzados que pilotavam uma motocicleta.

Moradores da área ouviram pelo menos sete dos 13 disparos de arma de fogo durante a perseguição. Informações preliminares levantadas pela polícia indicam que a vítima já tinha passagem por homicídio e estava em liberdade. Junto ao corpo foi encontrada uma mochila contendo uma pasta com documentos, incluindo um Alvará de Soltura. Moradores da área disseram ainda que o homem residia próximo à rua da Providência.

Familiares da vítima, visivelmente abalados, estiveram no local do crime, mas preferiram não se manifestar sobre o assassinato. Policias militares do 6° Batalhão foram os primeiros a atender a ocorrência e acionaram a Polícia Científica, que procederam à análise da cena do crime e remoção do corpo.

A Polícia Civil está investigando o caso, buscando identificar os autores do crime e esclarecer as circunstâncias do homicídio.