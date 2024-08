Jovem é morto em frente a creche e amigo é preso por tráfico de drogas em Rio Maria

O jovem Carlos Daniel Pereira dos Santos, de 18 anos, foi assassinado no município de Rio Maria, na tarde da última quarta-feira (31/07), em frente a uma creche. O crime ocorreu no setor Vila Nova, perto da creche João Paulinelli. Durante as investigações, a Polícia Civil prendeu por tráfico de drogas nesta quinta-feira (01/08) o amigo de Carlos, Francisco José da Silva.

Os assassinos de Carlos eram dois homens em uma moto. Ele era conhecido por vender picolés, mas também era suspeito de envolvimento em atividades ilícitas. Um revólver calibre 38 foi encontrado com a vítima.

De acordo com informações do portal Fato Regional, por volta das 14h Carlos Daniel estava numa moto e descansando sob uma árvore perto da creche, quando os assassinos — um homem de camisa preta na garupa e outro de camisa azul pilotando — passaram e já atiraram contra o rapaz.

O jovem tentou fugir, mas não conseguiu. Outras pessoas que passavam pelo local não se machucaram. A Polícia Civil iniciou diligências em busca de suspeitos e recuperou imagens de câmeras de segurança que estão sendo analisadas.

Durante as investigações sobre a morte de Carlos, no município do Sul do Pará, um amigo da vítima, identificado como Francisco José da Silva, foi preso por tráfico de drogas. Ele foi abordado por policiais civis, vinculados à Superintendência Regional do Alto Xingu, menos de duas horas após a execução. Com ele, foram apreendidos 3 quilos de drogas.

Francisco estava no local onde Carlos Daniel foi morto. Ao ser interrogado por policiais, disse que era amigo da vítima. Durante os questionamentos, ele declarou que o celular da vítima estava em sua casa. Uma equipe da PC acompanhou Francisco para buscar o aparelho, importante peça para desvendar o crime. Os policiais realizaram uma revista que teria sido autorizada por Francisco. Neste momento os policiais encontraram o celular e as drogas.

No local foram apreendidos 2,7 kg de maconha, 330 gramas de crack, 7 gramas de ecstasy, 3 balanças de precisão, invólucros para embalagem de drogas e outros 3 celulares. O rapaz foi preso por tráfico de drogas, mas não é suspeito de envolvimento na morte de Carlos Daniel. Ele está preso à disposição do Poder Judiciário. A ação contou com apoio de policiais civis da Delegacia de Bannach. As investigações sobre o homicídio seguem.

Qualquer pessoa pode ajudar com informações pelo Disque-Denúncia (181). Se a informação for mais urgente, o ideal é ligar para o 190. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Não é necessário se identificar.