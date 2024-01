Ciop recebe cerca de 30 trotes por dia na Região Metropolitana de Belém

De janeiro a dezembro de 2023, foram registrados 11.304 trotes/ligações falsas no Centro Integrado de Operações (Ciop), uma média de 942 trotes por mês e 30 ligações diariamente para a central. Apesar dos números, em comparação a 2022, que no mesmo período contabilizou 8.330 ligações falsas, houve um aumento de 36% nesse tipo de ligação.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) divulgou o balanço das ocorrências registradas em todo o ano de 2023 no Centro Integrado de Operações (Ciop), vinculado à Segup. Ao todo foram 1.053.879 chamadas recebidas na central somente na Região Metropolitana de Belém.

Para o combate a esta prática, o Centro já conta com uma importante ferramenta no sistema Sinesp/CAD que bloqueia números caracterizados como trote. Para somar a esta ferramenta, desde o dia 4 de janeiro entrou em vigor a lei estadual nº 10.313/2024 que penaliza quem for identificado realizando falsa comunicação por meio dos canais de denúncia.

A medida, sancionada pelo governador Helder Barbalho, determina que o autor da prática criminosa ficará sujeito à multa de no mínimo R$ 500 até R$ 10 mil por cada trote - sendo que o pagamento do valor não anula outras punições nos âmbitos civil e penal.

Para o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, o dispositivo é mais uma forma de combater infrações. “O serviço de urgência e emergência da segurança pública, seja de 190 ou 193, é um serviço especial e importantíssimo para a população. Temos agora uma lei que disciplina isso e também permite com que apliquemos multas àqueles que passam trote", afirmou.

Ele acrescentou: "Infelizmente, ainda temos situações dessa natureza em que pese que tenhamos reduzido nos últimos anos muito fortemente esse número de trotes. Então é importante ter a lei porque é mais um mecanismo que podemos coibir o trote”.