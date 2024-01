Grande Belém: perturbação do sossego alheio é a ocorrência mais registrada pelo Ciop em 2023

Perturbação do sossego alheio é a ocorrência campeã no Centro Integrado de Operações (Ciop), alcançando 41% das ligações. A segunda é violência doméstica (11%), seguida por ameaça (4%), mediação de conflito (3%) e vias de fato (3%). Do total de chamadas recebidas, 94% (995.183) foram atendidas e concluídas - uma média de 82,9 mil ligações por mês, e mais de 2,7 mil ligações por dia para a central 190.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) divulgou o balanço das ocorrências registradas em todo o ano de 2023 no Ciop, vinculado à Segup. Ao todo foram 1.053.879 chamadas recebidas na central somente na Região Metropolitana de Belém. Já em em 2022, de janeiro a dezembro, as principais ocorrências do Ciop, ainda segundo a Segup, foram: perturbação da tranquilidade (41%), violência doméstica (8%), ameaça (4%), mediação de conflito (3%) e atitude suspeita (3%).

Para o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, o dispositivo é mais uma forma de combater infrações. "O serviço de urgência e emergência da segurança pública, seja de 190 ou 193, é um serviço especial e importantíssimo para a população. Temos agora uma lei que disciplina isso e também permite com que apliquemos multas àqueles que passam trote", disse. "Infelizmente, ainda temos situações dessa natureza em que pese que tenhamos reduzido nos últimos anos muito fortemente esse número de trotes. Então é importante ter a lei porque é mais um mecanismo que podemos coibir o trote”, afirmou Ualame.

Ciop funciona nos sete dias da semana, 24 horas por dia

O funcionamento do Ciop ocorre ininterruptamente nos sete dias da semana, 24 horas, com o serviço de militares estaduais e colaboradores civis. Nos últimos anos, o Centro avançou com novas ferramentas e melhorias estruturais. "Avaliamos as ações do Centro Integrado de Operações em 2023 positivamente, principalmente no atendimento às chamadas de urgência e emergência na Região Metropolitana de Belém, que chegou a 23% a mais em comparação a 2022. Tivemos avanços significativos na Central Atendimento através do Call Center, como, alerta escola, alerta mulher com medidas protetivas e o alerta dos veículos de aplicativos cadastrados”, disse o diretor do Ciop, coronel Francisco Nóbrega.

Segundo ele, houve ainda avanços estratégicos na parceria com o serviço Samu e Corpo de Bombeiros, aumento nas câmeras de videomonitoramento espalhadas pela RMB, que dão suporte técnico e operacional. No interior, onde há a coordenação de 13 municípios com Núcleos Integrados de Operações (Niops) e das Centrais de atendimento e Despacho (Cad) também, afirmou o diretor, houve melhorias significativas.

“Avançamos ainda, com entregas e reconstruções nos NIOp’s e CAD’s. Bem como, a ampliação do cartão programa do Pró Mulher Pará no interior do Estado, com objetivo de atender e visitar as mulheres que acionaram 190 repetidamente, de maneira preventiva e ostensivas, através das viaturas de cor rosa, com objetivo de diminuir e acabar com a violência contra mulher”, acrescentou.