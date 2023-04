​Aplicativo 'Alerta Pará', que aciona a polícia em caso de emergência, já está em funcionamento

Já está em funcionamento o aplicativo “Alerta Pará”, que garante mais celeridade para acionar a polícia em caso de emergência em cerca de 900 unidades da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). Na prática, após o acionamento do botão, o sinal é enviado imediatamente ao Centro Integrado de Operações (Ciop), da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), que direciona uma viatura policial à escola. O aplicativo está disponível desde a última segunda-feira (17).

A diretora da Escola Estadual Waldemar Henrique, no bairro do Mangueirão, em Belém, Carmem Lúcia, avalia que a comunidade se sente mais tranquila com a chegada do aplicativo. “Para nós, que trabalhamos na linha de frente, é o que realmente faltava. É um sistema fácil, prático e funcional. Eu espero nunca precisar pressionar esse botão virtual, mas se houver necessidade, ele está à nossa disposição”, enfatizou a gestora escolar.

A especialista em educação, Luciana de Lima, revela que os investimentos em segurança pública aprimoram métodos de aprendizagem. “A gente sabe que a tranquilidade dentro do ambiente escolar favorece o processo de ensino aprendizagem, garantindo um ambiente de trabalho melhor para os professores e toda a comunidade escolar. Os alunos ficam mais tranquilos, sem se preocupar com fatores externos, como a violência”, pontuou.

Destaque nacional

Durante um encontro com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e outras autoridades, em Brasília (DF), no início desta semana, o governador Helder Barbalho evidenciou as ações pioneiras do Governo do Pará na prevenção de crimes no ambiente pedagógico.

“Instituímos um aplicativo para todas as escolas, num botão de alerta, nominado “Alerta Pará Escola”. É fundamental nós buscarmos avançar no monitoramento. Estamos com 1.200 policiais da ativa fazendo a cobertura de 90% da rede estadual, com a presença física de policiais militares”, disse Helder Barbalho em discurso.

Com o aplicativo será possível construir um amplo banco de dados, permitindo ações cada vez mais aprimoradas e a definição de protocolos precisos. Nesta primeira fase, o “Alerta Pará Escola” está integrado à rede estadual de ensino, mas também foi anunciada a concessão do software para as redes municipais e particulares do Estado, o que deve ocorrer nas próximas etapas.

Multidisciplinar

Dentro das ações do programa, o Governo do Estado contará com a maior quantidade proporcional de psicólogos na rede pública do Brasil, por meio da contratação e convocação de mais 300 psicólogos. Esses profissionais vão ter atuação direta e contínua nas escolas, em todas as regiões do Estado. O investimento é superior a R$ 23 milhões. De forma imediata, o governo autorizou a contratação de 42 psicólogos e 42 assistentes sociais para cada Regional de Ensino.