Ciop já recebeu mais de 800 mil chamadas em 2021; mais de 30 mil são trotes

De janeiro a novembro de 2021, 839.390 ocorrências foram registradas na Região Metropolitana de Belém (RMB). O balanço foi divulgado nesta terça-feira (7), pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), no Centro Integrado de Operações (Ciop), vinculado à Secretaria. Entre as principais ocorrências estão perturbação da tranquilidade/poluição sonora (40,4%), seguida de desobediência (8,6%), ameaça (5,3%), violência doméstica (4,1%) e mediação de conflito (3,6%).

Desse total, 82,4% (692.158) foram chamadas atendidas – uma média de 62 mil ligações por mês, e mais de 2 mil ligações por dia para a central 190. Destas chamadas, foram registradas 248.782 (35,9%) ocorrências geradas, que são despachadas às viaturas para atendimento. Outras 33.027 foram ligações falsas, mais conhecidas por trotes. Em levantamento interno, foram cerca de 3 mil trotes por mês, o que dá uma média de quase 100 ligações falsas diariamente para a central 190. Mas apesar dos números, houve uma redução de 53,8% em comparação a 2020.

Ações coordenadas

Para o diretor do Centro Integrado, coronel Francisco Nóbrega, com a nova sede entregue em novembro, o Ciop expandiu os serviços de atendimento individual e facilitou o atendimento das ocorrências. “Temos operações da Secretaria de Segurança Pública integradas com a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Departamento de Trânsito e Guardas Municipais, para combate destas ocorrências. Hoje, o Centro já conta com coordenadores dos órgãos para agilizar o atendimento dentro do Ciop junto com nossos despachantes das viaturas”, pontua o gestor.

As ocorrências também são registradas via videomonitoramento. Foram registradas 1.797 ocorrências nesse formato e entre as principais estão pessoas com mandado de prisão expedido (48,1%), foragidos (19,8%), veículo roubados (15,6%), veículos furtados (6,2%) e acidentes de trânsito (2,8%). A Segup, por meio do Ciop, atua com 249 câmeras, distribuídas estrategicamente por 28 bairros da RMB, incluindo os distritos de Icoaraci, Ilha de Mosqueiro e Outeiro.

As imagens também podem ser utilizadas para processos e procedimentos investigatórios. Esse serviço também é feito no interior do Pará, com 106 câmeras distribuídas pelos municípios de Capanema, Castanhal, Salinópolis, Santarém, Breves e Marabá. Em Altamira, esse serviço é feito em parceria com a empresa de energia elétrica e em Paragominas, é realizado em conjunto com a prefeitura. No interior, o serviço é realizado pelos Núcleos Regionais, sob a supervisão da Coordenação de Núcleos Regionais do Ciop.

O funcionamento do Centro Integrado ocorre de maneira ininterrupta, nos sete dias da semana, com o serviço de militares estaduais e funcionários civis, que trabalham em escalas e turnos de seis horas por dia, em ambiente de acesso restrito.

