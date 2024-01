Coordenadora do Samu fala sobre os prejuízos que causam os trotes

Com a nova lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará e sancionada pelo governador Helder Barbalho, na última quarta-feira (3), que determina multa para pessoas que realizam trotes para serviços de atendimentos emergenciais. A reportagem conversou com Adriana Teixeira Gomes é Coordenadora Técnica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e atual coordenadora geral interina para saber sobre os prejuízos que esse tipo de irresponsabilidade causa.

A coordenadora do Samu explica que a nova lei emerge neste cenário com a relevância de preservar a integridade e eficiência dos serviços de atendimento telefônico que atuam em situações críticas, a exemplo do SAMU, assegurando desta forma que estes recursos de emergência estejam disponíveis para atendimento imediato em situações reais. Para ela, a lei irrompe a fim de combater comportamentos irresponsáveis que prejudicam a eficácia dos serviços.

“Esse tipo de ação prejudica o trabalho dos profissionais de saúde, pois acabam por desperdiçar tempo e recursos importantes, assim como por impedir o atendimento em tempo hábil, prejudicando o tempo resposta, fundamental no atendimento de urgência a população.

Ainda sobre essa problemática de evitar os trotes, ela destaca sobre a necessidade contínua de conscientização da população sobre a gravidade e consequências que tais ações podem gerar, com ênfase na importância desse tipo de atendimento a fim de que as linhas telefônicas sejam usadas com responsabilidade mantendo-as livres para quem realmente necessita de assistência, garantindo que cada chamada recebida seja conduzida com toda seriedade e competência que requer.

Desta forma, considera-se positiva a concomitância da conscientização com medidas punitivas mais rigorosas como um passo significativo no uso correto destes recursos de urgência oferecidos à sociedade.