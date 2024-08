Esquadrão Antibomba detona granada encontrada no Telégrafo: 'Amigo alertou sobre o perigo'

O Esquadrão Antibomba da Polícia Militar realizou, nesta quinta-feira (1º), uma operação para detonar uma granada localizada em uma residência no bairro do Telégrafo, em Belém. A granada havia sido encontrada por um morador na Feira do Açaí, no complexo do Ver-o-Peso, e mantida em sua residência por cerca de 15 dias.

O major Rocha, do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), detalhou a operação em entrevista à Redação Integrada de O Liberal. Segundo o major, a equipe de especialistas transportou o artefato para um terreno baldio no mesmo bairro para realizar a detonação. A operação foi concluída com sucesso, sem registros de feridos.

“Não sabíamos se a bomba tinha poder de deflagração, por isso utilizamos a técnica da contracarga, bastante utilizada, que consiste em inserir mais explosivos para detonar o artefato”, explicou Rocha.

Granada

O major afirmou que a granada era muito antiga e que a equipe ainda investiga sua origem, que provavelmente é de fabricação inglesa ou russa, e possivelmente foi adquirida pelo Exército Brasileiro em algum período da história.

“O homem que encontrou a granada disse que estava passeando com seu filho no Ver-o-Peso quando a criança encontrou o artefato. O pai levou a granada para casa, onde ficou por cerca de 15 dias, até que um amigo o alertou sobre o perigo e ele decidiu acionar a Polícia Militar”, disse.

A Polícia Militar informou que todos os protocolos de segurança foram seguidos durante a operação. As autoridades aguardam um posicionamento da Polícia Civil e da Polícia Federal para investigar a origem e as circunstâncias em que a granada foi deixada na Feira do Açaí.