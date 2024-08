Morador encontrou granada na Feira do Açaí antes de levar para o Telégrafo, relata PM

A localização de uma granada no bairro do Telégrafo, em Belém, na manhã desta quinta-feira (1º/08), motivou uma grande ação policial para a remoção do artefato explosivo. Segundo a Polícia Militar, o homem que encontrou a granada disse que o artefato estava na Feira do Açaí, no complexo do Ver-o-Peso. Ele teria guardado o objeto por cerca de 15 dias dentro da própria casa.

Conforme o Tenente-Coronel Freitas, comandante do 1º Batalhão de PM, as análises realizadas pelas equipes do Batalhão de Operações Especiais apontam que a granada é semelhante às usadas nas grandes guerras.

“Inicialmente as equipes do Batalhão de Operações Especiais constataram que esse tipo de granada foi utilizado na Primeira e Segunda Guerra Mundial, no continente europeu. Não se sabe a origem desse material e o porquê estava no complexo do Ver-o-Peso”, diz o comandante.

Por meio de nota, a Polícia Militar confirmou que os protocolos de segurança foram realizados. Não houve feridos na ação. Até o momento, não se sabe como o artefato foi parar na Feira do Açaí ou de onde veio. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil e Polícia Federal sobre o caso e aguarda retorno.