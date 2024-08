Granada encontrada no Telégrafo tinha poder de destruição de até 20 metros, diz PM

A granada encontrada na Passagem Isabel, no bairro do Telégrafo, em Belém, tinha um poder de destruição que poderia chegar a um raio de até 20 metros, conforme informado pela Polícia Militar. Na manhã desta quinta-feira (1º/8), a localização do artefato explosivo gerou uma grande ação para realizar a remoção da granada, que estava com os mecanismos de deflagração ativos.

VEJA MAIS

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado após a constatação de que se tratava de um objeto explosivo com riscos para os moradores da área.

“Os técnicos explosivistas da polícia, com roupas antifragmentação, estiveram com raio-x para verificar todo o artefato e descobrir se estava ativo. Foi constatado que a parte externa do artefato, semelhante a uma granada, estava com algumas deficiências. Porém, a parte interna, com todo o mecanismo de deflagração, estava ativo. Qualquer sensibilidade maior poderia ocasionar uma explosão”, declarou o Tenente-Coronel Freitas, comandante do 1º Batalhão de PM.

Segundo a PM, caso ocorresse uma explosão da granada, os danos poderiam ser grandes. “Após as investigações poderão ser dados os discernimentos finais sobre essa ocorrência. Mas a gente acredita que o raio de destruição do artefato é grande, variando de 15 a 20 metros. Uma sensibilidade maior poderia ocasionar uma deflagração de material em qualquer lugar. Então foi feito todo o procedimento padrão de isolamento do artefato, e a condução em uma viatura blindada do batalhão”, apontou o Tenente-Coronel Freitas.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que os protocolos de segurança foram iniciados. Não houve feridos na ação. De acordo com a PM, um homem tinha avistado a granada na Feira do Açaí, há 15 dias, e a guardou dentro de casa.