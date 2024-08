Granada encontrada na casa de morador do Telégrafo, em Belém, é desarmada pela PM nesta quinta

Uma granada foi encontrada na Passagem Isabel com a travessa Rosa Moreira, no bairro do Telégrafo, em Belém, na manhã desta quinta-feira (1º/8). A área foi isolada e o artefato explosivo, que tem poder de destruição de um raio de 15 a 20 metros, desativado pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Não houve feridos. Conforme a Polícia Militar, um homem tinha avistado a granada, similar às que eram usadas na época da Segunda Guerra Mundial, na Feira do Açaí há 15 dias e a guardou dentro de casa.

A descoberta do artefato veio após o homem encontrar uma viatura da PM e contar o que mantinha na residência. Ao saber do que se tratava, os policiais militares ordenaram que ele deixasse a granada no chão, realizaram o isolamento do local e acionaram o Bope.

“Assim que a guarnição verificou se tratar de um possível artefato explosivo, isolou o quarteirão para não haver nenhum tipo de incidente. Os técnicos explosivistas da polícia, com roupas antifragmentação, estiveram com raio-x para verificar todo o artefato e descobrir se estava ativo. Foi constatado que a parte externa do artefato, semelhante a uma granada, estava com algumas deficiências. Porém, a parte interna, com todo o mecanismo de deflagração, estava ativo. Qualquer sensibilidade maior poderia ocasionar uma explosão”, declarou o Tenente-Coronel Freitas, comandante do 1º Batalhão de PM.

Até o momento, não se sabe como o artefato foi parar na Feira do Açaí ou de onde veio. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.