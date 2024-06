Bope é acionado após bomba ser encontrada em navio no porto de Vila do Conde, no Pará

O Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar do Pará (PMPA), foi acionada nesta quarta-feira (19), após uma bomba ter sido encontrada dentro de uma bolsa no convés de um navio ancorado no porto de Vila do Conde, que fica em Barcarena, nordeste do estado. A embarcação, que tem tripulação de origem filipina, iria sair do local pela madrugada com destino aos Estados Unidos, segundo a PM. A Polícia Federal, que também foi chamada para o caso, confirmou que o objeto era explosivo. O material foi detonado em uma área segura.

Inicialmente, o 14º Batalhão de Polícia Militar (14º BPM), responsável pelo policiamento ostensivo na região, tinha sido comunicada sobre o encontro do suposto artefato explosivo. Após ser confirmada a possibilidade do material ser uma bomba, a área foi isolada e o Bope, acionado. A equipe de explosivistas do Batalhão de Operações Especiais, que já está no local, fará a avaliação e destruição do material do objeto que, até o momento, não há confirmação se é explosivo ou não.

Nas redes sociais, um vídeo foi compartilhado sobre o caso. O homem, que filma de longe o porto de Vila do Conde, menciona que o navio seria da “Ucrânia”. A polícia, entretanto, informou à redação integrada de O Liberal que a embarcação não é ucraniana e sim, de bandeira portuguesa.

Suspeita de bomba em voo no Aeroporto Internacional de Belém

Um mês atrás, no Aeroporto Internacional de Belém, uma suspeita de bomba no voo AF603 da Air France causou momentos de tensão. A Polícia Federal e o Bope foram acionados ao caso após a equipe de raio-x da linha aérea francesa suspeitar do conteúdo de uma mala que estava no porão. As autoridades descobriram que o material se tratava de objetos eletrônicos não declarados, descartando qualquer possibilidade de que fosse uma bomba.

Acontece que entre os objetos suspeitos de serem um artefato explosivo havia um cigarro eletrônico, que contém bateria de lithium, e que estava muito próximo de um sabonete e cabos de carregador de celular. A combinação de emulsão estável e emulsão instável, vista pelo raio x, pode indicar componentes de dispositivos explosivos. Além disso, havia uma pilha palito e, dentro de um sapato, outros eletrônicos.

Suspeita de bomba no centro da capital

Em 13 de dezembro do ano passado, na praça Felipe Patroni, no bairro da Cidade Velha, centro comercial de Belém, perto do Ministério Público do Pará (MPPA), a PM foi até o local por conta da uma caixa de papelão conter um objeto desconhecido, que possivelmente seria explosivo. O quarteirão foi isolado e depois o Bope explodiu o material.

Suposto artefato explosivo encontrado com aluno

Em uma escola municipal de Abaetetuba, nordeste do Pará, em 19 de janeiro deste ano, foi encontrado um suposto artefato explosivo com um aluno. À polícia, o garoto relatou que o objeto seria um brinquedo feito pelo próprio pai. O responsável, conforme as autoridades, não teria autorizado que o adolescente levasse o item à escola. Segundo o Bope, o objeto se tratava de um simulacro de bomba. O objeto foi apreendido e passou por perícia.