Jovem com antecedentes criminais é assassinado a tiros em Benevides

Anderson Araújo de Arquino, de 29 anos, conhecido como “Manga”, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (1°) na rua do Patrimônio, no distrito de Murinin, em Benevides, na Grande Belém. Segundo informações da polícia, Anderson tinha antecedentes criminais, mas não há maiores detalhes sobre a vida pregressa dele.

O crime ocorreu quando “Manga” estava acompanhado de outras pessoas próximo a uma praça no cruzamento das ruas do Patrimônio e Canaã. Testemunhas informaram à polícia que, em determinado momento, ele se afastou do grupo e caminhou em direção à rua Canaã. Logo após, foram ouvidos disparos de arma de fogo, fazendo com que ele retornasse correndo.

Tentando buscar refúgio no quintal de uma residência próxima, “Manga” foi alcançado pelos assassinos e baleado várias vezes. Pelo menos 10 tiros atingiram a vítima. Os criminosos fugiram rapidamente, sem serem identificados.

Conhecido por ser morador da área, Anderson Araújo não tinha, até o momento, relatos de ameaças anteriores. Equipes da Polícia Militar foram chamadas ao local para coletar informações, e peritos da Polícia Científica fizeram a análise da cena e a remoção do corpo por volta das 22h. Uma parente da vítima esteve acompanhando os trabalhos policiais. No entanto, não há detalhes sobre as informações repassadas por ela à polícia.

A Polícia Civil está investigando o caso, na tentativa de identificar os autores do homicídio e esclarecer as motivações por trás do crime.