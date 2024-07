Mulher é morta a tiros após relatar ameaças de facção criminosa ao filho

Uma mulher que havia relatado ameaças de uma facção criminosa ao filho foi morta a tiros na madrugada desta quarta-feira (31/07), em Rio Maria, no Sul do Pará. A vítima Patrícia Barbosa dos Santos tinha exposto que o filho estava sendo ameaçado por um suposto integrante da facção criminosa, conhecido como “Peixe Boi”. O crime ocorreu na área das Casas Populares, no setor Parque Liberdade.

A Polícia Civil investiga o envolvimento da facção criminosa. Segundo o portal Fato Regional, a polícia foi acionada por volta das 3h30 desta quarta, pouco tempo depois dos moradores denunciarem disparos de arma de fogo. Patrícia foi encontrada morta com o celular na mão, levando a polícia a descartar latrocínio (roubo seguido de morte). Ainda não há informações sobre o filho da vítima. Ambos seriam suspeitos de envolvimento em atividades ilícitas. As motivações para as ameaças e a morte dela seguem em investigação.

Os órgãos de segurança pedem que quaisquer informações, que possam ajudar na solução do caso, podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). Se a informação for mais urgente, o ideal é ligar para o 190. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Não é necessário se identificar.